На Донбассе взорвали автомобиль с высокопоставленными сепаратистами

На территории «ЛНР» взорван автомобиль с «силовиками». По данным телеграм-канала Astra, в машине находились «врио замминистра МВД по ЛНР» и «замначальника уголовного розыска МВД ЛНР».

«Вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной («ЛНР») загорелся УАЗ «Патриот», за рулем которого находился «замначальника УУР МВД ЛНР» подполковник полиции Владимир Пахоленко. С ним же в машине был «врио заместителя министра МВД по ЛНР» подполковник полиции Олег Шумилов», - пишет канал.

По данным Astra, оба госпитализированы с осколочными ранениями.