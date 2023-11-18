Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18 ноября 2023, 23:43

Известная позиция администрации США в отношении Азербайджана, плюс доклад помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена на состоявшихся 15 ноября слушаниях в Конгрессе создали серьезную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Баку. Как уже сообщалось, азербайджанская сторона назвала позицию администрации США «угрозой миру и безопасности на Южном Кавказе», отказавшись от участия в запланированных на ближайшие дни в Вашингтоне мирных переговорах на уровне глав министерств иностранных дел.

Таким образом, вслед за канцелярией президента Франции Эммануэля Макрона администрация США, по сути дела, утратила роль беспристрастного посредника в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, что можно считать серьезным провалом американской дипломатии и крахом миссии, которую госсекретарь США Энтони Блинкен лично возглавлял на протяжении последних двух лет. Как известно, чтобы договориться о подписании мирного договора, Блинкен еще с середины 2021 года неоднократно проводил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном телефонные разговоры, направлял в регион своих помощников и специального представителя по кавказским переговорам, а главы МИД Азербайджана и Армении провели в Вашингтоне при непосредственном участии Блинкена серию «марафонских переговоров», в ходе которых был согласован ряд параметров мирного договора. За что, собственно, азербайджанская сторона неоднократно подчеркивала конструктивность усилий Соединенных Штатов, направленных на достижение регионального мира. Однако доклад Джеймса О'Брайена на слушаниях в Конгрессе США в одночасье перечеркнул американские посреднические усилия и сделал невозможным возвращение Азербайджана за стол переговоров в вашингтонском формате.

Таким образом, двумя площадками для продолжение армяно-азербайджанского мирного диалога остаются теперь либо брюссельский формат, судьба которого пока неясна, либо давно уже не работающий московский формат. Между тем, было бы неправильно рассматривать брюссельскую площадку в отрыве от вашингтонской. Это были два взаимодополняющих формата, в рамках которых переговоры на уровне лидеров, как правило, проходили в Брюсселе, а диалоги глав МИД - в Вашингтоне. Не случайно американские дипломаты отмечали, что если министрам иностранных дел Армении и Азербайджана удастся парафировать текст мирного договора, то его итоговое подписание может состояться в одной из столиц Европы. Другими словами, формат Вашингтона и Брюсселя предполагал, что мирное соглашение, в подготовке которого Россия, по сути, выводилась за скобки, будет достигнуто под гарантии Запада. Что, естественно, оценивалось в Кремле, как «вытеснение России из Южного Кавказа». Естественно, при таком раскладе Москва использовала бы все рычаги, чтобы не допустить этого, хотя коллективная воля Запада и позиции договаривающихся сторон, вероятнее всего, позволили бы подписать мирное соглашение. Однако теперь, поскольку США, как и Франция, не могут смириться с тем, что Азербайджан военным путем обеспечил себе полный суверенитет над Карабахом, пришло время менять формат. Причем не только американский, но и европейский, поскольку официальный Баку уже отказался от запланированных на октябрь в Брюсселе переговоров с участием главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля.

Учитывая же, что Евросоюз и США проводят скоординированную политику, не говоря уже о том, что в последнее время позиции Брюсселя вызывают в Баку подчеркнутое недовольство, вряд ли состоится и запланированная на декабрь встреча в столице ЕС лидеров Азербайджана и Армении. Тогда что же остается, кроме московского формата, который, как упоминалось, уже давно не работает? Означает ли это, что большой провал посреднической миссии Запада вновь активизирует роль России в регионе, и все смирятся с тем фактом, что Москва является единственной посреднической силой, способной обеспечить мир между Азербайджаном и Арменией? Вовсе нет, поскольку армянская сторона не верит России и открыто бойкотирует московский формат.