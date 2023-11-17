«США не отступят»: Байден вновь сравнил Путина и ХАМАС

Президент США Джо Байден в опубликованной в Washington Post своей статье вновь проводит параллели между действиями ХАМАС и президента РФ Владимира Путина.

«И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И как Путин, так и ХАМАС надеются обрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим от этого беспорядком. Америка не может позволить этому случиться и не позволит. Ради наших собственных интересов национальной безопасности — ради блага всего мира», — приводит BBC заявления Байдена.

Байден в прошлом месяце в обращении к согражданам из Овального кабинета проводил параллели между действиями Путина и ХАМАС. Кремль, который не осудил ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября, устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова тогда назвал такую риторику и тон неприемлемыми.