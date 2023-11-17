Байден: Народ Палестины заслуживает собственного государства

Президент США указал, что «народ Палестины заслуживает собственного государства и свободного от ХАМАС будущего». По его словам, он «с разбитым сердцем» смотрит на снимки из Газы, запечатлевшие гибель «тысяч гражданских лиц, в том числе детей».

«По мере того как мы стремимся к миру, Газа и Западный берег должны быть воссоединены под единой структурой управления, в конечном счете под руководством возрожденной Палестинской автономии, в то время как мы все работаем над решением проблемы двух государств»,— написал Байден.

После войны Израиля и палестинского движения ХАМАС сектор Газа и Западный берег Иордана должна взять под контроль Палестинская национальная администрация (ПНА, Государство Палестина), заявил президент США Джо Байден в статье для The Washington Post.

«Нашей целью должна быть не остановка войны сейчас, а ее прекращение навсегда, разрушение цикла насилия и построение чего-то сильнее в Газе и по всему Ближнему Востоку, чтобы история не повторялась», - написал Байден.

Он подчеркнул, что путь к этому лежит через подход «два государства для двух народов».

Президент США добавил, обращаясь к израильским лидерам, что «экстремистское насилие» против палестинцев на Западном берегу должно быть прекращено, а виновные в нем должны быть привлечены к ответственности. США готовы предпринять шаги в этом направлении, в том числе с помощью введения запрета на выдачу виз экстремистам, нападающим на мирных жителей Западного берега, заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что Газа больше не должна использоваться в качестве платформы для терроризма. Не должно быть, по его мнению, насильственного перемещения жителей из анклава, повторной оккупации, осады, блокады и сокращения территорий.

Байден заявил, что международное сообщество должно выделить ресурсы для поддержки населения анклава после войны, включая временные меры безопасности, и создать механизм восстановления для устойчивого удовлетворения долгосрочных потребностей Газы.

По мнению президента США, пока ХАМАС придерживается своей «идеологии разрушения», прекращение огня в анклаве не приведет к миру. По его словам, прекращение огня — это время, которое боевики движения используют для восстановления запасов ракет, передислокации боевиков и возобновления убийств путем новых атак на людей.