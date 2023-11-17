Нетаньяху: Сделки по заложникам нет. Давление на Израиль усиливается

Он назвал сообщения о наличии соглашения неверными. По словам Нетаньяху, «пока нет сделки по освобождению заложников». «Когда нам будет, что сказать вам, мы сообщим», — пообещал Нетаньяху.

Договоренностей по поводу освобождения заложников на данный момент нет, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит Haaretz.

Глава правительства отметил, что усиливается давление на Израиль со стороны международного сообщества. «Я полагаю, - заявил премьер Израиля, - что США и сейчас действуют, полностью считаясь с израильскими интересами. Однако как в США, так и в Израиле есть рычаги давления, с помощью которых осуществляются попытки влиять на решения правительства. Следует понимать, что без оказания гуманитарной помощи Газе даже самые убежденные наши союзники затруднятся поддерживать нас в будущем...».

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не позволит, чтобы «после окончания военных действий в Газу попали элементы, воспитывающие молодое поколение в ненависти к Израилю».

Он также сказал, что поставленные им цели войны пользуются широкой поддержкой и никаких разговоров о недоверии к нему не слышит.

Министр обороны Йоав Галант подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит охоту за террористами на всей территории Газы: «Боевики, скрывающиеся в южной части сектора, также ощутят мощь ЦАХАЛ, это произойдет совсем скоро».

Член чрезвычайного правительства, министр без портфеля Бени Ганц, бывший глава Минобороны Израиля, в свою очередь, сказал, что операция израильской армии в секторе Газа завершится «только тогда, когда мы сможем пообещать безопасность и возвращение наших мальчиков и девочек домой». «Это займет столько времени, сколько потребуется. Мы полны решимости в этой борьбе», — отметил он.

Он также отреагировал на предложение Яира Лапида создать альтернативное правительство и сказал: «Война сейчас, политикой займемся потом».