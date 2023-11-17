Лидеры ХАМАС бежали из Газы. ЦАХАЛ ищет их «круглосуточно»

Большинство палестинских телеграм-каналов утверждают, что глава правительства ХАМАС Яхья Синвар и глава боевого крыла ХАМАС Мухаммад Дэйф находятся в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. Об этом пишет мониторинговая группа Gaza Report.

В этих же источниках говорится, что лидеры ХАМАС прячутся, скорее всего, в бункере под одной из больниц, либо же находятся в командном пункте в одном из туннелей.

Израильский телеканал «Кан-11» также сообщил, что Синвар и Дэйф бежали из города Газа на юг сектора. Кроме того, по данным телеканала, Синвар в течение недели не выходил на связь с катарскими посредниками.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на ежевечернем брифинге прокомментировал сообщения о бегстве Синвара: «Что касается руководства ХАМАС – мы ищем их круглосуточно. И найдем их».