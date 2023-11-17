Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:18

От Афганистана для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исходит серьезной военной опасности, но государства принимают определённые меры, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Наконец-то дошло. Чиновники ОДКБ все еще пытаются зацепиться за частности. Говорят, что талибы еще не в полной мере контролируют ситуацию на афганской территории, что «проблемы сохраняются». Но уже ясно, что жупел об «угрозе от талибов соседним государствам региона», искусно раздуваемый до масштабов местного апокалипсиса, не выдержал проверку временем. И теперь годится только на свалку.

Не будем злопамятны. И напоминать о том, что еще в 2020-2021 годах, когда талибы еще только рвались в Кабул, когда стремительное обрушение проамериканского режима в Афганистане не ждал никто, как и прекращения здесь американского присутствия, стремительного, несколько дней – и все, даже тогда серьезные специалисты говорили, что планы внешней экспансии талибов в другие государства Центральной Азии – чистой воды бред. И основаны на полном непонимании сути и характера этого движения. Но кто в ОДКБ слушает экспертов? Ведь кроме их мнения есть такая штука как бюджет этой организации. А там черным по белому записана статья расходов, утрированно назовем ее «на отражение афганской угрозы». И кто будет осваивать эти деньги? Или, по-вашему, генералы и чиновники ОДКБ, а также обслуживающий их аппарат должны заявить, что никакой угрозы нет, и деньги им не нужны? Вероятность такого сценария равна вероятности встречи в лесу говорящего дерева. Тезис об «афганской угрозе» последние два десятилетия был выгоден ОДКБ и финансово, и, в первую очередь, политически. Он постепенно стал для Организации тем стержнем, вокруг которого вся ее деятельность и крутилась. Поскольку заниматься более серьезными вопросами, в том числе – урегулированием конфликтов на постсоветском пространстве – ОДКБ не могло.