ОДКБ в поисках новой угрозы горячая тема
От Афганистана для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исходит серьезной военной опасности, но государства принимают определённые меры, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Наконец-то дошло. Чиновники ОДКБ все еще пытаются зацепиться за частности. Говорят, что талибы еще не в полной мере контролируют ситуацию на афганской территории, что «проблемы сохраняются». Но уже ясно, что жупел об «угрозе от талибов соседним государствам региона», искусно раздуваемый до масштабов местного апокалипсиса, не выдержал проверку временем. И теперь годится только на свалку.
Не будем злопамятны. И напоминать о том, что еще в 2020-2021 годах, когда талибы еще только рвались в Кабул, когда стремительное обрушение проамериканского режима в Афганистане не ждал никто, как и прекращения здесь американского присутствия, стремительного, несколько дней – и все, даже тогда серьезные специалисты говорили, что планы внешней экспансии талибов в другие государства Центральной Азии – чистой воды бред. И основаны на полном непонимании сути и характера этого движения.
Но кто в ОДКБ слушает экспертов? Ведь кроме их мнения есть такая штука как бюджет этой организации. А там черным по белому записана статья расходов, утрированно назовем ее «на отражение афганской угрозы». И кто будет осваивать эти деньги? Или, по-вашему, генералы и чиновники ОДКБ, а также обслуживающий их аппарат должны заявить, что никакой угрозы нет, и деньги им не нужны? Вероятность такого сценария равна вероятности встречи в лесу говорящего дерева.
Тезис об «афганской угрозе» последние два десятилетия был выгоден ОДКБ и финансово, и, в первую очередь, политически. Он постепенно стал для Организации тем стержнем, вокруг которого вся ее деятельность и крутилась. Поскольку заниматься более серьезными вопросами, в том числе – урегулированием конфликтов на постсоветском пространстве – ОДКБ не могло.
Точнее это не входило в планы Москвы. Совершенно декларативная организация, созданная с главными целями – демонстрировать сплоченность ряда постсоветских государств вокруг России Путина и заявку Кремля на то, что он выступает гарантом безопасности в отдельных регионах постсоветского пространства, она в момент своего рождения была обречена на полную недееспособность и военно-политическую импотенцию.
Теперь этот стержень, игравший роль какого-никакого, а станового хребта, позвоночника, из ОДКБ силою неизбежных обстоятельств вынут. Осталось… Да что, собственно осталось? Зияющая смысловая пустота, никакого функционала, подорванная, мягко говоря, репутация среди участников Организации. Нет ни одного вопроса ОДКБ, которые могли бы выполнять соответствующие министерства и ведомства государств-членов.
Если ОДКБ, после снятия тезиса об «афганской угрозе», прекратит свое существование – то никто и на заметит. Что, кстати, не означает, что у государств-членов Организации нет общих вызовов. Они, безусловно, есть. Проблема только в том, что решать их в своем нынешнем формате ОДКБ не способна по определению. Она давно уже превратилась в «чемодан без ручки», да к тому же набитый старьем – и тащить тяжело, и особой необходимости в его содержимом нет, и выбросить жалко.
Да и невыгодно Кремлю от этого политического балласта избавляться. Он сам настолько поверил в созданный им же миф о необходимости и эффективности ОДКБ, что теперь не может от него отказаться, «такая корова нужна самому». Поэтому сейчас на «треке ОДКБ» стоит ожидать следующих движений: либо Кремль делает вид, что в этой организации все идет по плану, и тем самым ведет дело к тихому умиранию ОДКБ, без малейшего сожаления о покойной ее «родных и близких». Либо срочно находит для нее новую «угрозу» и пытается напугать ею остальных участников. Либо – одно из двух.