Так, доля китайской валюты в международных платежах выросла с 4,82% в августе 2023 года до 5,8% в сентябре, это максимальный показатель за последние пять лет, в течение которых ведется статистика.

Юань впервые опередил евро, став второй по величине мировой валютой, используемой в глобальном торговом финансировании. Это свидетельство роста глобальных торговых амбиций Китая, сообщает Reuters со ссылкой на данные SWIFT.

Доллар по-прежнему сохраняет первое место в торговых расчетах: в сентябре его доля выросла до 84,15% по сравнению с 83,95% месяцем ранее.

Евро на третьем месте по популярности в международных платежах. В сентябре его доля снизилась до 5,43% с 6,43% в августе.

Глобальные компании активно отправляются на долговые рынки Китая, выпуская рекордные объемы облигаций в юанях и получая значительную сумму денег в материковых банках Китая. Это позволяет им воспользоваться низкими процентными ставками в юанях, в то время как стоимость финансирования в других странах растет. Компании и банки привлекают рекордные суммы через облигации, выпущенные в юанях на материке и Гонконге. Увеличение объемов заимствований у китайских банков привело к тому, что юань опередил евро, став второй наиболее используемой мировой валютой в сфере торгового финансирования.

Однако, отмечает агентство, глобализацию юаня следует оценивать с осторожностью. Большинство капитала получают китайские филиалы международных компаний, и более половины «внешних» заимствований составляют операции материковых компаний в Гонконге. Одновременно с китайского рынка бегут инвесторы — подальше от геополитической напряженности и сомнительных перспектив роста