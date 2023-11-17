Джемаль Бустани, автор haqqin.az 01:50

Фактическое вступление хуситов в далекую от них войну между Израилем и ХАМАС на стороне последнего может показаться бредом. Но на самом деле за этим решением – холодный расчет. Чуть больше месяца назад наблюдателям, в том числе и автору этих строк, казалось, что война хуситов против Саудовской Аравией и международно признанным йеменским республиканским правительством, которое по сути – клиенты саудитов, пошла на спад. И не то, чтобы совсем прекратилась, для Йемена это невозможно, а начала вписываться в привычную для этой страны формулу: здесь не мир, здесь просто сейчас нет войны.

После 7 октября, после кровавых терактов ХАМАС, надежды на стремление хуситов пойти на деэскалацию гражданской войны – рухнули. На первый взгляд - вступление в далекую войну и расходование драгоценных ресурсов, когда страна страдает от того, что ООН называет худшим гуманитарным кризисом в мире, выглядит бредом. Но – только на первый взгляд. Политэкономия хуситов такова, что без войны им никак. И международное сообщество, во избежание краха беспочвенных иллюзий, должно это зафиксировать. Экономика хуситов, движения плоть от плоти нищего населения племен Севера страны, исторически держится на трех китах. Первый из которых – набеги на более богатых жителей Юга. Правда, в последние полвека ситуация изменилась – примитивный набеги сменились походами за долей от продаваемой южанами нефтью. Причем, в ходе этих походов северяне забывают всегдашнее свою убеждение о том, что на Юга живут не совсем йеменцы, вспоминая о том, что Йемен – общая страна, а значит и доходы от ее природных ресурсов должны делиться поровну между Севером и Югом. Второй – доля в контрабанде оружия, а Йемен давно уже стал крупнейшим рынком для этого вида бизнеса в регионе. Оружие идет в Сомали и далее в страны Африки, а среди покупателей можно встретить кого угодно, от палестинских группировок до племенных африканской ополченцев, от аль-Каеды до различных филиалов Исламского государства. Его изучение только началось и данные по оборотам уточняются, но по предварительным оценка уже можно смело говорить о полутора-двух миллиардах долларов в год. И это - не считая обычной контрабанды, которой занимается практически каждое племя.

И третий «кит» - продажа своих племенных ополченцев тем внешним силам, кто готов их оплачивать для продвижения свои интересов в регионе. Сегодня монопольную роль в этом деле играет Иран, но только потому, что первым оценил перспективность хуситов. И предложил им наиболее выгодные условия найма, которые пока движение «Ансар Аллах» устраивают. Но в последнее время дела у хуситов чем дальше – тем хуже. Да, они установили контроль над значительной частью Йемена, но оказалось, что в государственное управление они совершенно на умеют. Стандартный набор лозунгов хуситов: «Смерть Америке! Смерть Израилю! Будь прокляты евреи и победа исламу! Смерть коррупции! Долой саудовских марионеток!» обнищавшие массы совершенно на воодушевляет. Наметился и серьезный раскол внутри движения «Ансар Аллах», то есть внутри самих хуситов. Впрочем, ничего необычного в этом нет, такова судьба всех победивших или, как в случае с хуситами, без пяти минут, победивших революционных и национально-освободительных движений. Новое поколение лидеров считает, что самое время теперь прийти к власти к ним. Они, дескать, лучше знают, как управлять страной, да и финансовыми потоками.