Орбан против Украины, Сороса, мигрантов...

«Серьезная политическая борьба ждет нас в ближайшие месяцы до европейских выборов. Обсуждение бюджета в Брюсселе, исправление ложного обещания начать переговоры, данного Украине, также будет нашей задачей, поскольку Украина сейчас в световых годах от Европейского Союза», - сказал Орбан.

Венгерский премьер также раскритиковал современную политику Евросоюза, подчеркнув, что Будапешт защищается и сопротивляется всеми силами: «Мы противостоим обманам брюссельских бюрократов, мы противостоим вторжению мигрантов, мы противостоим гендерной пропаганде, мы противостоим иллюзиям войны, неподготовленному членству Украины в ЕС, мы противостоим «зеленым» идеологиям, которые демонстрируют все более коммунистические и даже якобинские симптомы. Мы защищаемся от иностранных попыток подорвать наш суверенитет, а также от империи Сороса, которая одновременно атакует из Брюсселя и Вашингтона».

В то же время Орбан отметил, что Будапешт должен не выходить из состава ЕС, а изменить его: «От Евросоюза надо не отказываться, а менять его. А это возможно только при условии кардинальных изменений в Брюсселе. Без изменений придет конец».