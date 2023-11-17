Байден разъяснил, зачем американцы поддерживают Украину

«Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Он напрямую вовлекает Америку. Вот почему наша поддержка Украины сегодня – это инвестиция в нашу собственную безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра. Мы удерживаем американские войска от этой войны, поддерживая храбрых украинцев, которые защищают свою свободу и родину. Мы предоставляем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше».

Байден подчеркнул, что мир ожидает от США решения проблем нашего времени: «Это обязанность лидера, и Америка будет лидером. Потому что, если мы отойдем от вызовов настоящего, риск конфликтов может распространиться, а расходы на их решение будут только расти. Мы не позволим этому произойти. Это убеждение лежит в основе моего подхода к поддержке народа Украины, который продолжает защищать свою свободу от жестокой войны, развязанной Путиным».