Беспилотник пытался атаковать Москву

В Богородском городском округе силы ПВО сбили беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он.

Минобороны РФ также сообщило об уничтожении дрона над территорией Богородского городского округа Московской области. Попытка атаки предотвращена в 01:00 мск, уточнило ведомство.