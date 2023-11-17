Беспилотник пытался атаковать Москву
В Богородском городском округе силы ПВО сбили беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он.
Минобороны РФ также сообщило об уничтожении дрона над территорией Богородского городского округа Московской области. Попытка атаки предотвращена в 01:00 мск, уточнило ведомство.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!