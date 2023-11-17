Первый гол Эмина Махмудова в ворота Швеции в отборочном матче Евро-2024, состоявшемся три дня назад и завершившемся крупной победой сборной Азербайджана со счетом 3:0, был забит через 2 минуты и 29 секунд после стартового свистка.

За всю историю участия сборной Азербайджана в официальных матчах, к коим относятся отборочные турниры чемпионатов мира и Европы, а также Лига наций, лишь раз нашей команде удалось забить так же быстро. Сделал это Вадим Васильев в отборочном матче чемпионата мира-2002 против Словакии в Трнаве. В игре, состоявшейся 28 марта 2001 года, со счетом 3:1 победили словаки.

В те годы азербайджанское телевидение не транслировало выездные матчи нашей национальной сборной. Игру наверняка показывали на словацком телеканале, но в YouTube фрагментов той трансляции нет. Есть лишь кадры любительской съемки гола в ворота Словакии, однако там нет секундомера.

Так кто же забил самый быстрый в истории сборной Азербайджана? Эмин Махмудов или Вадим Васильев? Чтобы выяснить это, нужно было узнать, на какой секунде матча со Словакией реализовал 11-метровый Васильев.

Как и Махмудов, Васильев забил на 3-й минуте. Он успешно исполнил пенальти, сравняв счет в матче - 1:1.

Словацкая пресса, вспоминая тот матч, указывает, что уже на 18-й секунде Силард Немет открыл счет. А вот в каком положении находилась секундная стрелка часов, когда забивал Вадим Васильев, в словацких отчетах не упоминается.

Сам Вадим, который забил словакам и в ответной игре в Баку, тоже не помнит этого.

«В той игре мы быстро пропустили, - говорит футболист в разговоре с haqqin.az. – Затем начали с центра поля и сразу пошли вперед. Меня сбили в штрафной, и я сам же пробил пенальти. Пока мяч устанавливался на точку, пошла уже 3-я минута. Но вот забил ли я до 29-й секунды или после – этого сказать не смогу».

Главным тренером сборной Азербайджана в те годы был Игорь Пономарев, который сейчас занимает пост спортивного директора в клубе «Сабах». Быть может, у него сохранилась какая-то видеозапись с той игры? Или, возможно, остались воспоминания, которые помогут определить, когда именно отыгралась сборная Азербайджана? Но, увы.

«В том матче мы начали с центра, - напрягает свою память Игорь Анатольевич. – Если не ошибаюсь, мяч был у нашего защитника Эмина Агаева. Он допустил ошибку, и словаки забили очень быстрый гол.

Однако нам удалось достаточно скоро отыграться. Вадим Васильев забил с пенальти. Но, конечно, за секундомером я в тот момент не следил. Кто бы мог подумать, что спустя 22 года это будет так важно».