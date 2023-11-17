«Мисс Вселенной» стала девушка из Латинской Америки фото
Победу в 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» одержала 23-летняя участница от Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Трансляция прошедшей в Сальвадоре церемонии награждения велась в субботу, 19 ноября, на YouTube-канале конкурса.
Второе и третье место заняли представительница Таиланда Аннтония Порсильд и участница от Австралии Морайа Уилсон. В этом в году в конкурсе принимали участие девушки из 84 стран.
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