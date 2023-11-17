Война в Газе: главное на утро воскресенья
Взрыв в школе ООН в секторе Газа унес жизни женщин и детей, передает CNN.
Не менее 50 человек погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе «Аль-Фахур» на севере Газы, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав сектора Газа. Школой управляло Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). По словам корреспондента Al Jazeera Тарека Абу Аззума, беженцы использовали здание школы, чтобы спрятаться от обстрелов.
«Повсюду трупы, и бригады медиков пытаются эвакуировать раненых», — сказал он.
Подробности о причинах взрыва и ответственных за это лицах пока не установлены.
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