Эрдоган предлагает новые правила избрания президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись из Берлина, выразил свою позицию по поводу внутренних и внешних политических вопросов страны. Особое внимание он уделил изменению системы президентских выборов.

Эрдоган раскритиковал требование 50+1 процента голосов для победы в выборах. Он предложил отказаться от действующего требования о получении более 50 процентов голосов для победы на президентских выборах, заявив, что переход к системе, где победителем становится кандидат, получивший большинство голосов, упростит и ускорит избирательный процесс. По его словам, текущее требование ведет к нежелательным действиям со стороны политических партий.

«Будет разумно, если мы перейдем к системе, где избирается кандидат, получивший большинство голосов. Президентские выборы также станут более эффективными. Существующее требование 50+1 заставляет партии идти на неправильные действия», — заявил президент Турции.



Эрдоган также выразил обеспокоенность по поводу наличия в современной конституции Турции элементов, отражающих «менталитет путчистов». Он подчеркнул необходимость создания новой конституции, соответствующей современным требованиям и отражающей изменения, произошедшие в мире с 1980-х годов.