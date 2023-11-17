Арабских войск в Газе не будет

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади категорически отверг возможность использования войск из арабских стран региона для поддержания порядка в Газе после войны, передает The Guardian.

«Арабские войска не будут направлены в Газу. Никакие. Мы не станем выглядеть врагами», — заявил Сафади в субботу на ежегодном диалоге Манамы в Бахрейне, организованном Международным институтом стратегических исследований, базирующимся в Великобритании.

Он подчеркнул, что все арабские правительства единодушны в этом вопросе и что обсуждение будущего Газы в текущих условиях невозможно. «Поддерживая такую позицию, мы даем израильскому правительству зеленый свет: «Делайте что хотите». Идите, разрушьте Газу. Никто вас не остановит, а по окончании мы придем и уберем развалины. Нет, мы не собираемся этого делать».

Сафади также заявил, что Иордания сделает все возможное, чтобы предотвратить перемещение палестинцев: «Мы никогда не допустим этого; помимо того, что это военное преступление, это станет прямой угрозой нашей национальной безопасности.

Всем нам необходимо громко и ясно заявить о катастрофе, которую несет израильская война не только для сектора Газа, но и для всего региона. Сейчас не время для резких слов. Пришло время говорить факты такими, какие они есть».