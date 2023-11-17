Израиль привел к расколу в Демократической партии

Сенатор-еврей и бывший кандидат на пост президента США от демократов Берни Сандерс предложил обусловить оказание американской помощи Израилю изменением его военной и политической стратегии в отношении конфликта в Газе, тем самым вызвав критику со стороны произраильски настроенных демократов, передает Axios.

«США ежегодно предоставляют Израилю помощь в размере 3,8 миллиарда долларов, а администрация Байдена хочет предоставить еще 14,3 миллиарда, — заявил Сандерс, добавив, — правительство Израиля должно понять, что ни копейки не будет поступать в Израиль от США, если не произойдет фундаментальных изменений в их военной и политической позиции».

Среди требований Сандерса к Израилю - «значительное приостановление военных операций» в Газе, отказ от долгосрочной «повторной оккупации или блокады» Газы, прекращение насилия поселенцев на Западном берегу и обязательство к мирным переговорам на основе двух государств после окончания войны.

Это заявление последовало за увеличением числа демократов в Палате представителей, поддерживающих призыв к прекращению огня в регионе, в отличие от временных пауз, предложенных администрацией Байдена. Количество демократов, поддерживающих прекращение огня, выросло с дюжины самых левых членов в прошлом месяце до более чем трех десятков, включая нескольких еврейских законодателей.