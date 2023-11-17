Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:16

Азербайджан продолжает создавать новые модели инклюзивного общества. Открытие в Исмаиллах нового здания «DOST EVİ» («Дом DOST») для инвалидов и других чувствительных групп населения, состоявшееся при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, стало наглядным подтверждением того, что в стране продолжается расширение сети этих крайне востребованных социальных учреждений. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, открыв в регионе филиал Центра инклюзивного развития и творчества DOST, государство продолжило внедрение успешного опыта работы Центра по развитию способностей лиц с инвалидностью, а также представителей других чувствительных групп населения.

Напомним, что Центр инклюзивного развития и творчества DOST Министерства труда и социальной защиты населения был создан в 2021 году по личной инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Общественность страны с большим интересом восприняла опыт социальной адаптации и поддержки творческого потенциала представителей этой социальной группы, в которую входят люди с различными группами инвалидности, члены семей шехидов, детей из малообеспеченных семей или потерявшие своих родителей… На данный момент, уже 470 бенефициаров, воспользовавшись психологическими услугами и тренингами по различным творческим направлениям, нашли применение своим способностям и талантам на благо общества, обогащая азербайджанскую национальную культуру инклюзивными оттенками. Деятельность Центров DOST дает инвалидам возможности не только активно участвовать в жизни общества, но и развивать свой творческий потенциал и креативное мышление. На примере Центра инклюзивного развития, гости, приезжающие в Азербайджан, имеют возможность по достоинству оценить разносторонность комплекса услуг по созданию инклюзивных возможностей для упомянутых групп населения.

А сам факт открытия в Исмаиллах филиала «DOST EVİ», в котором продолжают развивать свои таланты 186 человек, создает благоприятные условия для распространения этого позитивного опыта в регионах нашей страны. В здании филиала «DOST EVİ», построенного в стиле конструктивизма и отделанного национальными орнаментами, жители региона с инвалидностью, члены семей шехидов, детей из малообеспеченных семей будут развивать свои способности в шести мастерских по десяти направлениям (керамика, художественная резьба, чеканка, ювелирное дело, моделирование и пошив одежды, создание кялагаи, ковроткачество, текстиль и художественная вышивка, кондитерское искусство). В то же время, здесь будут проходить демонстрации и ярмарки-продажи ремесленных образцов, изготовленных в мастерских, а в филиалах планируется организовать курсы-тренинги для 50-80 бенефициаров сроком от полугода до двух лет, которые по завершении курсов получат специальные сертификаты.