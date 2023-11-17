В Турции задержан важный наркобарон видео
В Турции задержан один из управляющих «Западно-балканского крыла» международного наркокартеля, разыскиваемый Интерполом. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Министр сообщил, что Кристиан Палич был арестован в стамбульском районе Бешикташ в ходе операции "КАРТЕЛЬ-3".
İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-3” Operasyonuyla, İnterpol tarafından— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2023
🟦Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIČ Beşiktaş’ta yakalandı❗️
Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye’mizi ulusal ve… pic.twitter.com/nZnbuIKxYA