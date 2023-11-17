В Турции задержан важный наркобарон видео

В Турции задержан один из управляющих «Западно-балканского крыла» международного наркокартеля, разыскиваемый Интерполом. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр сообщил, что Кристиан Палич был арестован в стамбульском районе Бешикташ в ходе операции "КАРТЕЛЬ-3". 