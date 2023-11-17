В поселке НЗС Хатаинского района Баку возник пожар в жилом доме. Об этом информирует пресс-служба МЧС Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в частном доме в поселке НЗС Хатаинского района города Баку. По вызову были задействованы соответствующие подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар возник в частном жилом доме, есть высокий риск распространения пожара на соседние дома.

Благодаря действиям пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки.

В результате пожара в одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 88м² сгорели одна комната и кухня на площади 30м² и кровельное покрытие на площади 20м².

Во время инцидента пострадал один человек.