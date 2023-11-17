Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил об успешных испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты М51.3. Об этом министр заявил на своей странице в соцсети X.

Оборонное ведомство страны отметило, что в субботу вечером был успешно проведен испытательный пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда.

"Первый успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51.3! Эта разработка увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует совершенство нашего сектора пусковых установок", — заявил Лекорню.