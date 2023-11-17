Франция успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету видео
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил об успешных испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты М51.3. Об этом министр заявил на своей странице в соцсети X.
Оборонное ведомство страны отметило, что в субботу вечером был успешно проведен испытательный пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда.
"Первый успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51.3! Эта разработка увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует совершенство нашего сектора пусковых установок", — заявил Лекорню.
Premier tir d’essai réussi du missile balistique stratégique M51.3 !— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 18, 2023
Cette évolution pérennise la crédibilité de notre dissuasion nucléaire et démontre l’excellence de notre filière lanceur.
Merci à @DGA, @CEA_Officiel, @ArianeGroup et à tous les acteurs de de ce tir réussi. pic.twitter.com/Rwrgn6FEXq