Уволенный разработчик ChatGPT может создать новую компанию

Совет директоров OpenAI ведет переговоры о возвращении Сэма Альтмана на пост генерального директора, сообщает The Verge со ссылкой на источники.

Крупные инвесторы компании, в том числе корпорация Microsoft, выразили желание вернуть Альтмана на должность гендиректора, уволенного всего за сутки до этого. По данным нескольких американских СМИ, Альтман может согласиться на возвращение при условии изменения формата управления и перестановок в совете директоров.

Также сообщается, что Альтман рассматривает возможность создания новой компании с бывшими сотрудниками OpenAI.

OpenAI, разработчик известной нейросети ChatGPT, объявила в своем блоге об отставке Сэма Альтмана днем ранее, назначив на его место временным директором по технологиям компании Миру Мурати.

Продукт компании (ChatGPT) привлек широкое внимание благодаря своим уникальным функциям диалогового взаимодействия с пользователями и пользуется популярностью во многих странах.