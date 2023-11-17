В Черном и Азовском морях нет военных кораблей России

Россия вывела все свои военные корабли из Черного и Азовского морей. Как передает NV, об этом свидетельствует информация, которую утром 19 ноября привели Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

«По состоянию на 07:30 19 ноября 2023 года в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют», — сообщили в ВМС Украины.

В Средиземном море сейчас присутствуют два российских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет Калибр (общий залп до 8 ракет).

В ВМС Украины также уточняют, что за последние сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

в Азовское море — 4 судна, из них два двигались из пролива Босфор;

в Черное море — 0 судов.

По данным аналогичных сводок ВМС, еще 18 ноября в Черном и Азовском морях находилось по одному российскому кораблю, а 17 ноября — три корабля (два в Черном, в том числе один носитель Калибров и один в Азовском).

А, к примеру, 8 ноября в Черном море находились в целом восемь российских кораблей, в Азовском и Средиземном морях — по одному.