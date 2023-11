Кандидат-азербайджанофоб рассказал о своей индуистской вере

Рамасвами, находясь в компании таких кандидатов, как губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, открыто обсудил свою веру, описав ее как "слон в комнате".

Кандидат подчеркнул, что "верит в одного истинного бога" и считает, что каждый человек на Земле "находится здесь с определенной целью". Он выразил мнение, что люди являются "инструментами бога", через которых он действует различными способами, и что все равны, так как "бог пребывает в каждом человеке".

Рамасвами также поделился, что ценности, проповедуемые в его христианской средней школе в Цинциннати, где он учился, соответствуют тем, с которыми он вырос как индуист. Он привел примеры своих убеждений, такие как священность брака, недозволенность прелюбодеяния и строгий монотеизм.

Стоит отметить, что консервативный христианский электорат является значительной политической силой и основной избирательной базой для республиканцев, особенно это проявилось во время президентства Дональда Трампа. Эта связь способствовала продвижению социально консервативных позиций и вопросов, важных для евангелистского сообщества в повестке Республиканской партии.

