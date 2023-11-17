Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:57

В минувшую субботу, 18 ноября, в Турции в ходе проведения операция «Картель-2» был арестован Ненад Петрак, один из крупнейших наркоторговцев Европы. А сегодня стало известно, что во время операции «Картель-3» задержан один из управляющих «Западно-балканского крыла» международного наркокартеля, разыскиваемый Интерполом Кристиан Палич. Али Ерликая, новый министр внутренних дел Турции, пришедший на смену Сулейману Сойлу, особенно неравнодушен к наркоторговцам. В последние недели в стране прошли десятки операций против них, и с каждой уровень задержанных по их весу в этом бизнесе только растет.

Не стоит думать, что при Сулеймане Сойлу с наркоторговцами и организованными преступными группировками, связанными с этим бизнесом, не боролись. С 2016 по 2022 год турецкие силовики разгромили 550 преступных группировок, в том числе 16 трансграничных. Скептики, однако, считали, что эти группировки в основном являются «мелкой рыбешкой», что их аресты мало что дают. Однако эту критику вряд ли можно считать обоснованной. Даже «мелкая рыбешка» дает свой «навар», то есть информацию о рыбах куда более крупных. Да что там рыбах – о настоящих акулах и пираньях от наркотрафика. Таким образом, незаметная полицейская работа при Сулеймане Сойлу обеспечила успех полицейских операций. В начале июля турецкие власти задержали Исаака Биньяна с говорящим прозвищем «Черная мамба». А также гражданина Нидерландов Юриана Энтони Финикса. Оба задержанных – из «красного списка» Интерпола, оба – ближайшие помощники Джозефа Йоханнеса Лейдеккерса, голландского наркобарона.

2 ноября международные наркоторговцы получили новый удар – турецкая полиция задержала Хакана Айика и еще 36 человек, причастных к международной организованной преступной группировке, наладившей наркоторговлю в Австралии и Новой Зеландии. Они были членами печально знаменитой банды мотоциклистов Comanchero, которая занималась незаконным оборотом наркотиков, убийствами, грабежами и отмыванием денег по всему миру. Такие вот разносторонние «байкеры». А все вместе они подчинялись лидеру наркокартеля Дритану Реджепи, который спустя пару дней по просьбе Хакана Айика, уже давшего к тому времени согласие на сотрудничество с турецкой полицией, прибыл в аэропорт Стамбула по колумбийскому паспорту на имя Бенджамина Омара Переса Гарсию и был арестован. Петрак, захваченный в Ускюдаре, тоже из «красного списка» Интерпола. Организовал транзит наркотиков из Южной Америки в Европу. В докладе хорватского Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью подробно расписывается его деятельность в девяти странах на двух континентах. Акула крупная, матерая. Но нынче акулам и пираньям в Турции явно не климат.