Что у нас с погодой

Завтра в Баку и районах Азербайджана ожидаются осадки. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, 20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако вечером кое-где прогнозируется дождь, ближе к ночи местами пройдут ливни.

Умеренный южный ветер во второй половине дня сменится порывистым северо-западным. Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем - 16-19° тепла.

В регионах Азербайджана также ожидаются осадки. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, в горных районах прогнозируется снегопад. Ночью и утром кое-где ожидается туман, западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 14-18° тепла, в горах ночью от - 2° до +3°, днем 5-10° тепла.