Президент Грузии: Иванишвили ждет победы России

Грузинские СМИ отмечают, что тем самым Зурабишвили нарушила свое личное правило не говорить о Бидзине Иванишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французской газете Le Monde прямо назвала бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили олигархом, ждущим победы России. Она также заявила, что в грузинской политике нет других олигархов, кроме него, передает "Новости-Грузия".

Зурабишвили сказала, что не может оценить степень его вмешательства в экономические вопросы в стране, потому что "все это абсолютно не прозрачно", но "очевидно, у него доминирующее влияние на действующих представителей власти".

"Он из тех, кто не может себе представить, что Россия будет побеждена, поэтому пытается заранее адаптироваться к победе России. Под его влиянием молодые люди у власти, получившие образование в Европе, проявляют слабость и позицию лести по отношению к России. Это плохое восприятие новой геополитической ситуации", — заявила президент.

Она признала, что в свое время он поддержал ее как проевропейского кандидата. Но сейчас, считает Зурабишвили, на пути в Евросоюз он играет отрицательную роль, "если учесть, что он вдохновляет людей, находящихся у власти, на принятие неверных решений".

Президент Грузии также подчеркнула важность свободных выборов и необходимость формирования реальной коалиции и проевропейского фронта в Грузии.