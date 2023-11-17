Хуситы угрожают видео
Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа пригрозил атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости доступных хуситам средств поражения.
"Вооруженные силы Йемена объявляют, что они будут атаковать любые из следующих типов судов: передвигающиеся под флагом сионистского образования (Израиля - прим.), эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям", — говорится в заявлении представителя движения, опубликованном в его Telegram-канале.