Словакия и Венгрия противятся мерам ЕС в отношении России

Словакия не одобрит очередной, 12-й пакет санкций Евросоюза против России, если ограничения будут касаться ядерного топлива, заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар . Об этом информируют российские СМИ.

«Наша красная линия заключается в том, что там не может быть ядерного топлива, потому что пока наши АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с другим топливом», – сказал он.

В Словакии действуют две АЭС – «Богунице» на западе республики и «Моховце» в центральной части страны. Станции были построены с участием советских и российских специалистов. АЭС вырабатывают больше половины электроэнергии в Словакии, а поставками топлива ранее занимался «Росатом».

Против антироссийских санкций также выступали власти Венгрии. Премьер-министр республики Виктор Орбан заявлял, что Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики.