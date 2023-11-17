Израиль собрал в США $6 млрд на войну
Израиль в частном порядке привлек $6 млрд в виде займов для войны с ХАМАС. Расходы на войну с группировкой Минфин страны оценивал в $51 млрд, пишет The Financial Times.
Израиль в последние недели привлек миллиарды долларов для финансирования своей войны с палестинским движением ХАМАС с необычно высокой стоимостью обслуживания займов.
Речь идет о привлечении свыше $6 млрд от международных инвесторов. Это включает в себя три новых выпуска облигаций на $5,1 млрд и шесть дополнительных выпусков существующих облигаций, деноминированных в долларах и евро, а также сбор свыше $1 млрд через американскую организацию, пишет издание.
Облигации были выпущены в рамках так называемого частного размещения, когда ценные бумаги не предлагаются на публичном рынке, а вместо этого предлагаются отобранным инвесторам, говорится в статье.
Причиной привлечения средств путем частного размещения может быть стремление быстро собрать деньги на военные нужды или желание не привлекать лишнее внимание, указывает издание. «Рынок по-прежнему очень высоко оценивает премию по долгу Израиля, учитывая, что война продолжается», — сказал стратег одного из крупнейших инвестиционных банков мира, который попросил об анонимности.