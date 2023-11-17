Тегеран предвкушает новый миропорядок

Народы мира сегодня почувствовали необходимость установления нового справедливого миропорядка. Благодаря воле народов, благодаря пречистой крови палестинцев сформируется новый справедливый миропорядок. Как передает агентство IRNA, об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на собрании жителей Шахрияра в пригороде иранской столицы по случаю открытия специализированной больницы им. Имама Хомейни.

Президент Раиси сказал, что народы чувствуют, что ООН и Совет Безопасности этой организации лишились эффективности. «Народы переполняют чувства разочарования и ненависти в отношении международных механизмов. Народы питают ненависть к сионистскому режиму (Израилю - прим.)», — сказал Ибрагим Раиси.

«Безопасность в стране стала возможной благодаря крови мучеников и самоотверженных инвалидов войны, и необходимо обратить особое внимание на вопрос Палестины», — сказал президент Ирана.