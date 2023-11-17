Доха убеждена: Перемирие между Израилем и ХАМАС близко

Он отметил, что основные трудности связаны с практическими и логистическими аспектами, и сообщил о значительном прогрессе за последние дни.

Во время пресс-конференции в Дохе с главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем Аль Тани критически отозвался о действиях Израиля в отношении больницы "Аш-Шифа" в Газе, назвав их "преступлением" и утверждая, что "Израиль не уважает международные законы".

В свою очередь Боррель призвал к "немедленным гуманитарным паузам" в войне в Газе и подчеркнул, что управлять Газой должна только Палестинская администрация, а не Израиль или ХАМАС. Он также заявил, что решение о двух государствах является единственным возможным выходом из ситуации.