Финляндия направила войска к границе с Россией

Стоит отметить, что в ночь на субботу Финляндия полностью закрыла 4 основных южных пропускных пункта. А днем еще один - "Вартиус", куда прибыли более 60 просителей убежища.

Финляндия обвиняет Россию в том, что она направляет нелегальных мигрантов к границе. В Хельсинки утверждают, что это месть Кремля за резкий крен Финляндии в сторону НАТО. Москва решительно отвергает эти обвинения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку действиям финских властей и поблагодарила их за защиту европейских границ.

Несколько пропускных пунктов на севере остаются открытыми, но попасть туда труднее и только на двух из них принимают заявления от просителей убежища.

Финляндия пригрозила полным закрытием восточной границы и отказом в предоставлении убежища, если ситуация с миграцией не изменится.