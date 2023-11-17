Хаменеи осмотрел иранское оружие и призвал к разрыву отношений с Израилем фото
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи посетил университет аэрокосмических наук «Ашура», где ознакомился с последними достижениями и новинками воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Tasnim.
Среди представленных вооружений - тяжелый ударный БПЛА «Газа», гиперзвуковая ракета «Фаттах-2», мобильный ракетный комплекс ПВО «Мехран» и беспилотник «Шахид-147».
Помимо этого, Али Хаменеи призвал исламские страны к «хотя бы временному разрыву отношений с Израилем» на фоне военных действий в секторе Газа, подчеркнув необходимость прекращения любых политических связей с «сионистским режимом» (Израилем - прим.).