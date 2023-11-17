Джавад Шабири, автор haqqin.az 15:45

Иран готовится к парламентским выборам в следующем году, которые назначены на 1 марта 2024 года. Окончательная регистрация кандидатов еще не завершена, но гильотина по отсечению «неугодных» уже работает на полную мощность: на прошлой неделе официальные лица объявили, что из 24 982 заявителей около 28 процентов были дисквалифицированы на этапе первоначального отбора. А всего соискателям депутатских мандатов таких этапов предстоит три.

Администрация президента Ибрахима Раиси делает вид, что она остается над схваткой, заявляя, что не будет выставлять и поддерживать на выборах своих сторонников. Что, в общем-то и правильно – по нынешним временам напрямую поддерживать кандидата от власти означает резко понизить его шансы на избрание. Гораздо проще отсекать «неугодных» через сложившуюся систему фильтров. Как это было на прошлых выборах, где ситуация для консерваторов была практически стерильной. Доходит до курьезов, когда не допускаются к выборам уже действующие члены Меджлиса, как это произошло с тремя из пяти депутатами из Тебриза. Ахмад Алирезабейги - раскрыл крупный случай финансовой коррупции с участием более ста членов парламента, которые, как утверждается, были подкуплены бывшим министром промышленности, чтобы избежать импичмента. Предполагаемая взятка была связана с сотнями внедорожников, подаренных десяткам законодателей. Масуд Пезершкян - убежденный критик реформы администрации Раиси за массовый исход иранского медицинского персонала в другие страны, за нехватку лекарств, рост цен и другие вопросы. Он также критиковал своих коллег по парламенту за то, что они скандируют лозунги, призывающие к смерти других стран, заявляя, что «мы должны терпимо относиться к другим, работать и сотрудничать с миром».

Третьему депутату Алирезе Монади запретили баллотироваться из-за того, что «он недостаточно активно выражал поддержку правительству». Ну как такого к выборам допускать? С его невосторженным–то образом мысли? Уже сегодня ясно, что иранские консерваторы твердо намерены обеспечить себе максимально комфортную обстановку на выборах: что в парламент, что в Совет экспертов. Который имеет очень мало влияния на их повседневную жизнь, за исключением одного важнейшего процесса — выбора нового Верховного лидера. Учитывая преклонный возраст Али Хаменеи (84 года), следующий состав Совета может стать тем, который официально назначит его преемника в какой-то момент в течение своего восьмилетнего срока. Но перед консервативным крылом стоит задача не просто создать предвыборную стерильную среду. В том, что с этим он справится, сомневаться не приходится. Ему нужно еще и обеспечить массовую явку на эти выборы, а здесь у режима серьезны проблемы.