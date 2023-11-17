В Кремле считают, что худшее позади

Власти России смогли предотвратить обвал экономики, который грозил стране после введения беспрецедентных санкций в 2022 году, и даже перейти к росту . Как передают российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить", — сказал представитель Кремля, отметив, что на экономику РФ тогда обрушился груз беспрецедентных санкций.

"И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара", — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что это произошло после двух лет ковида, который тоже был большим ударом для экономики.

Песков отметил, что благодаря решениям руководства и работе правительства России удалось стабилизировать ситуацию и обеспечить экономический рост.

Он также подчеркнул необходимость сохранения темпов роста экономики, которые должны быть выше текущих 3%.