ВСУ: Россиян удалось оттеснить

Силы обороны Юга Украины заявили, что им удалось оттеснить российские войска на расстояние от трех до восьми километров от левого берега Днепра, передает Bild.

По информации американского Института исследования войны, российская артиллерия больше не охватывает правый берег реки, где находится Херсон, а украинская армия укрепляет свои позиции и перебрасывает дополнительные силы на левый берег.

Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что прогресс украинских войск затрудняется как укрепленной обороной противника, так и плохой погодой, которая ограничивает возможности разведки и использования авиации обеими сторонами конфликта.

«Плохая погода не только усложняет физическое продвижение, но и аэроразведку. Потому что грозовое предупреждение. И у врага сейчас нет возможности так же мощно использовать тактическую авиацию, как они делали до этого этапа», — сказала Гуменюк в эфире телемарафона.