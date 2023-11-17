Младенцев эвакуировали из больницы «Аш-Шифа»
Бригады скорой помощи палестинского Красного Полумесяца совместно с Всемирной организацией здравоохранения в воскресенье провели эвакуацию 31 недоношенного младенца из больницы «Аш-Шифа» в Газе, передает BBC.
Операция эвакуации была осуществлена с использованием колонны машин скорой помощи, сопровождаемой автомобилями ООН.
Младенцев перевезли на юг Газы для последующей госпитализации в госпитале, оборудованном Объединенными Арабскими Эмиратами в Рафахе.
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