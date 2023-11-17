Крупный митинг в Пакистане

Десятки тысяч сторонников главной религиозно-политической партии Пакистана собрались в восточном городе Лахор в воскресенье, выступая против бомбардировок Израилем Газы и критикуя мировое сообщество за неспособность защитить жителей анклава, передает Associated Press.

Среди антиизраильских и антиамериканских лозунгов эмоционально настроенная толпа также призывала к джихаду. Ранее в этом месяце "Джамаат-и-Ислами" провела масштабные митинги в Карачи и Исламабаде.

Участники, в том числе женщины и дети, прошли несколько километров к месту митинга, неся баннеры и плакаты с лозунгами против Израиля и США и в поддержку палестинцев.

Глава "Джамаат-и-Ислами" Сираджул Хак выразил мнение, что митинги в поддержку палестинцев по всему миру пробуждают мировые правительства и дают голос невинным. Он заявил, что резолюции и заявления Организации исламского сотрудничества оказались неэффективными, и призвал мусульманских правителей предпринять больше усилий для завершения боевых действий.