Польская оппозиция договорилась о коалиционном правительстве

Оппозиция Польши обнародовала в Сейме 10 ноября коалиционное соглашение. Согласно ему, кандидатом на должность премьер-министра является лидер партии "Гражданская платформа" Дональд Туск, сообщает польское агентство PAP.

В документе также указано, что Владислав Косиняк-Камиш, председатель Польской крестьянской партии, номинирован на должность первого вице-премьер-министра, а Кшиштоф Гавковский из партии "Новые Левые" - на пост вице-премьер-министра.

На должность спикера Сейма выдвинут Шимон Головня, лидер партии "Польша 2050", который должен занимать этот пост до 13 ноября 2025 года, после чего его сменит Владимеж Чарчастый до конца каденции.

Малгожата Кидава-Блонская из "Гражданской коалиции" исполнит обязанности спикера Сената до 13 ноября 2025 года, после чего ее сменит кандидат, назначенный "Гражданской коалицией".

Соглашение также подчеркивает, что все решения в рамках коалиции будут приниматься на основе консенсуса, и члены коалиции обязаны соблюдать дисциплину голосования по законопроектам, подготовленным коалиционным правительством, а также по инициативам, предложенным группой депутатов и согласованным парламентскими клубами.

Напомним, парламентские выборы в Польше прошли 16 октября 2023 года, где правящая партия "Право и справедливость" заняла первое место как в Сейме, так и в Сенате, однако большинство мандатов досталось представителям трех оппозиционных партий: "Гражданская коалиция", "Новые Левые" и "Третий путь".