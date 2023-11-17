Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 19:06

Уже который месяц не утихает скандал, связанный с незаконным строительством в армянском квартале Иерусалима. Недовольные жители квартала с помощью Фонда Татояна, компании «Керконян Даджани» и при финансовой поддержке филантропа Джека Юреджяна и других представителей армянской диаспоры, подали в суд на компанию XANA Capital, которая осуществляет это самое незаконное строительство. Человеку, который мало знаком с армянскими кознями, вполне может показаться, что речь идет об очередной обиде, нанесенной веками гонимому народа в Азербайджане или в Турции. Но на сей раз все происходит на Святой Земле, и жалуются здешние армяне уже не на «экспансионизм Азербайджана», а на израильское правосудие и геополитику. Мол, тяжелая ситуация в регионе тормозит восстановление законных прав жителей армянского квартала Иерусалима. Хотя для уточнения следует напомнить, что обострение геополитических ситуаций, в которых, как правило, оказываются втянутыми сразу несколько государств, не раз инициировалось никем иными, как самими армянами. Так что, аргумент этот может бумерангом вернуться к «гонимому народу».

Что же касается незаконного строительства, на которое так жалуются коренные обитатели армянского квартала, то Государство Израиль известно отлаженной правовой системой, строгими законами и богатым опытом урегулирования конфликтов с представителями трех мировых конфессий. История вокруг сделки с имением «Коровий сад» в Старом городе Иерусалима явно затянулась - тут либо евреи оплошали, либо армяне что-то напутали. Суть конфликта заключается в желании представителей армянской общины Иерусалима понять, сохранят ли они права на свои дома при условии, что некий таинственный инвестор заключил сроком на 99 лет сделку по аренде около 25 процентов армянского квартала Старого города. Разгоревшийся вокруг этой истории скандал вынудил самоизолироваться верховного главу Армянской церкви (армянского патриарха Иерусалима) архиепископа Нурхана Манукяна, а отлученного от церкви иерея, который якобы стоял за этой сделкой, бежать в один из пригородов Лос-Анджелеса. По сообщениям армянских СМИ, первый сигнал, всколыхнувший армянскую общину Старого города, прозвучал в апреле, после неожиданного визита в армянский квартал израильских геодезистов, ставших обмерять территорию. Тогда же и распространился слух, что австралийско-израильский инвестор, вывеска компании которого появилась на сайте, планирует построить на площади, которую занимают сегодня квартиры и магазины армян, а также старинный Известняковый замок, сверхроскошный отель.

Под негодующим напором местных армян, вызванным слухами о грядущем выселении, армянский патриархат был вынужден признать, что арендный договор, касающийся земельного участка, подписала сама церковь, а ответственность за «незаконную сделку», совершенную в обход архиепископа Нурхана Манукяна, несет лично иерей Парет Ерецян, предусмотрительно сбежавший в США. Признание армянского патриархата стало поводом для нового всплеска негодования и страстей, выплеснувшихся за пределы армянского квартала Старого города. Дошло до того, что палестинские официальные лица, которые считают Восточный Иерусалим своей столицей и поддерживают традиционно дружеские отношения с армянской общиной, обвинили патриарха в помощи Израилю, а президент Палестинской автономии Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II приостановили признание Нурхана Манукяна армянским патриархом Иерусалима, хотя сам Манукян, занимающий этот пост последние десять лет, искренне считал его пожизненным. В результате, фактически, разжалованный в простые иереи патриарх Манукян больше не сможет подписывать договоры, заключать сделки и принимать решения на территории Восточного Иерусалима, где за святые места всех трех конфессий отвечает Иордания и Палестинская автономия.

Не остались в стороне от разгоревшейся «армянской свары» и многие христианские лидеры. В частности, глава Национальной христианской коалиции Иерусалима Дмитрий Дилиани прямо заявил: «С точки зрения Палестины, это предательство. А с точки зрения борцов за израильско-палестинский мир, это подрывает возможные решения конфликта». Вот так, тайком, за спиной у своих соотечественников, столетиями обживавшими этот квартал, святоши из патриархии, фактически (ибо аренда на 99 лет, это, по сути, навсегда – ред.) продали землю, которую армяне считают святой. Таким образом, порядка двух тысяч армян, населяющих квартал Старого города и не имеющих гражданства, как и палестинцы Восточного Иерусалима, «заботами» своей церкви могут лишиться и собственного жилья. Что, впрочем, не мешает армянам на все лады проклинать Израиль, аннексировавший Восточный Иерусалим, на территории которого расположен Старый город, а также Дэнни Ротмана, австралийского бизнесмена еврейского происхождения, за то, что он «склонил армянскую патриархию Иерусалима к незаконной сделке».