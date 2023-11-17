Россияне вывезли его из Мариуполя и вручили повестку. А он вернулся в Украину

Богдан Ермохин, которого подростком вывезли из Мариуполя в Россию, вернулся в Украину в день своего совершеннолетия, сообщает "Медиазона".

Богдан Ермохин, которого российские военные в 2022 году вывезли из Мариуполя в Россию, вернулся в Украину в день своего совершеннолетия; ранее ему вручили повестку в подмосковный военкомат. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Парень ранее обратился к президенту Украины с просьбой помочь ему уехать в Украину. Мы были в постоянной коммуникации с Богданом, и он уже в Украине рядом со своей сестрой», — написал Ермак.