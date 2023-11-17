Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна сборная Азербайджана по футболу выйдет на свой заключительный отборочный матч Евро-2024 против Бельгии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Венгрии во главе с Герго Богарем.

Сборная Азербайджана прилетела в Брюссель с прекрасным настроением. Три дня назад команда Джанни Де Бьязи разгромила в Баку Швецию со счетом 3:0.

Азербайджан еще имеет теоретические шансы опередить Швецию и занять в группе 3-е место. Правда, это весьма трудновыполнимая задача, так как и у нас, и у шведов сейчас по 7 очков, но по дополнительным показателям мы скандинавам уступаем. При этом разъяренная после поражения в Баку Швеция принимает сегодня аутсайдера группы Эстонию и вряд ли потеряет очки.

Бельгия и Австрия досрочно гарантировали себе в нашей группе путевки на чемпионат Европы. В случае победы над Азербайджаном бельгийцы займут в группе 1-е место.

Турнирное положение:

1. Австрия – 19 очков (8 матчей)

2. Бельгия – 17 (7)

3. Швеция – 7 (7)

4. Азербайджан – 7 (7)

5. Эстония – 1 (7).