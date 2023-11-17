В Германии обеспокоились лояльностью немецких турок Эрдогану

В недавнем товарищеском футбольном матче между Германией и Турцией сборная Германии потерпела поражение со счетом 3:2. Однако основным предметом обсуждения после матча стало поведение турецких болельщиков на Олимпийском стадионе в Берлине, передает Bild.

Турецкие фанаты вначале освистали Илкая Гюндогана, капитана сборной Германии турецкого происхождения. После матча они устроили марш по Берлину, скандируя турецкие националистические лозунги.

Биджан Джир-Сарай, депутат Бундестага от Свободной демократической партии (СвДП), прокомментировал это событие: «Наверное, всем нам больно, когда люди, родившиеся или выросшие в Германии, освистывают сборную Германии на международном матче в Германии. Это еще раз показывает провалы и недостатки интеграционной политики».

Грегор Голланд, депутат от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в парламенте земли Северный Рейн-Вестфалия, также высказался: «Почему эти люди живут в Германии, если они по-прежнему любят Турцию и ее президента? Они здесь добровольно, но еще не готовы интегрироваться. Мы должны наконец значительно сократить социальные стимулы для миграции и вместо этого потребовать большей приверженности нашей стране, ее доминирующей культуре и ее ценностям!»

Эрен Гюверчин, эксперт по вопросам интеграции, обвинил президента Турции в использовании футбола как «инструмента пропаганды».