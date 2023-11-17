В Германии разгорается скандал вокруг выступления высокопоставленного представителя радикального движения "Талибан" в одной из мечетей Кёльна, передает DW.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер резко осудила это событие, заявив агентству dpa: "Никто не имеет права предоставлять радикальным исламистам сцену в Германии". Фезер подчеркнула, что "Талибан" отвечает за многочисленные нарушения прав человека, из-за которых афганцы ищут убежище в Германии. Она заявила, что представителям данного движения "совершенно нет места в Германии".

Немецкие власти в настоящее время расследуют инцидент и ожидают объяснений от руководства мечети по поводу мероприятия, состоявшегося 16 ноября.

Министерство иностранных дел Германии также выразило свое неодобрение по поводу этого выступления, отметив, что у них не было информации о визите талиба в ФРГ.

В турецко-исламском союзе религиозных учреждений (DITIB), в ведении которого находится кельнская мечеть, дистанцировались от выступления талиба и заявили, что организатор мероприятия нарушил договоренности.