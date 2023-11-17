Генсек ООН «ошеломлен» войной в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что количество жертв в палестино-израильском конфликте "ошеломляюще и неприемлемо". Об этом говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте всемирной организации.

"Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей. Это должно прекратиться. Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня", — говорится в заявлении генсека.

"Я глубоко шокирован тем, что в секторе Газа менее чем за 24 часа были нанесены удары по двум школам БАПОР [Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ]. Десятки людей, включая женщин и детей, были убиты и ранены, пытаясь найти убежище в помещениях Организации Объединенных Наций", — добавил Гутерриш.

Генеральный секретарь также высказал признательность властям Катара за "все посреднические усилия".