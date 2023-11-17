«США хотели эвакуировать всю украинскую политическую элиту»

В начале войны многие американцы были уверены, что Киев упадет в течение трех дней. Они готовились к эвакуации около 40 тысяч человек, включая, вероятно, не только собственных граждан, но и всю украинскую политическую элиту и истеблишмент. Об этом рассказывается в книге журналиста Збигнева Парафяновича "Польша на войне", которая описывает начало полномасштабного вторжения России в Украину.

Самым скептичным относительно шансов Украины выстоять был советник Байдена по национальной безопасности Салливан. Парафянович утверждает, что Салливан спорил на эту тему с секретарем польского президента Якубом Кумохом, который был убежден в победе Украины.

Как указывается в книге, позже по тем же причинам США неохотно предоставляли Украине дополнительную помощь в виде тяжелого вооружения. Вашингтон согласился предоставить танки после встречи Байдена и Дуды, на чем настаивала Варшава (вскоре после этого Украина получила партию Т-72), однако Вашингтон продолжал посылать неоднозначные сигналы по поводу передачи истребителей.