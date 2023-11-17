На аукционе в Фонтенбло шляпа-двууголка (бикорн), принадлежавшая первому императору Франции Наполеону I Бонапарту, была продана за рекордные почти €2 млн. Как передает BBC, об этом сообщил аукционный дом Osenat, организовавший торги.

"После долгих торгов шляпа императора Наполеона I нашла своего покупателя за €1 932 000", — сообщили организаторы.

Эта сумма стала рекордной для предметов, связанных с Наполеоном Бонапартом. Начальная оценка бикорна колебалась от €600 тыс. до €800 тыс. До этого самым дорогим предметом, принадлежавшим Наполеону, была другая его шляпа, купленная южнокорейским бизнесменом за €1,8 млн в 2014 году на тех же торгах.

Черная фетровая шляпа, датируемая примерно 1810 годом, украшена трехцветной кокардой и имеет ширину 475 мм. Считается, что именно эту шляпу Наполеон носил во время побега с острова Эльба в 1815 году на борту брига Inconstant.

По словам камердинера Наполеона Луи-Жозефа Маршана, император передал ему шляпу, чтобы тот прикрепил на нее трехцветную кокарду вместо флага Эльбы.

"Император, увидев эту кокарду на своей маленькой шляпе, в которой сияли цвета Аустерлица, был настолько взволнован, что не мог произнести ни слова", — написал Маршан в своих мемуарах.

Историческая реликвия до XIX века хранилась в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона. Его внук продал ее дижонскому антикварщику, откуда она начала свое путешествие по частным коллекциям.