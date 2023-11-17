Илон Маск под неусыпным наблюдением Конгресса США

Члены Палаты представителей США обратили внимание на расследование журналистов о резком росте числа травм работников SpaceX на производстве. Законодатели призвали к более тщательному контролю за безопасностью в компании бизнесмена Илона Маска, пишет Reuters.

Агентство ранее выпустило расследование, в котором сообщило о не менее 600 ранее не зарегистрированных травм на рабочем месте с 2014 году в SpaceX, включая переломы конечностей, ампутации, травмы головы и один смертельный случай. В отчете Reuters говорится, что уровень травматизма на трех крупных промышленных объектах SpaceX - в Техасе и Калифорнии - намного превышает средний показатель по космической отрасли.

Представитель Калифорнии Зои Лофгрен от Демократической партии США заявила, что выводы доклада Reuters «вызывают глубокую обеспокоенность и к ним следует относиться очень серьезно».

Еще один демократ, представитель от Калифорнии Марк Такано, назвал доклад «глубоко тревожным». Конгрессмен является членом комитета палаты представителей по образованию и трудовым ресурсам, который курирует вопросы безопасности труда. Нарушения в SpaceX он назвал неприемлемыми.

Представитель Демократической партии Дональд Норкросс из Нью-Джерси назвал полученные данные «тревожными и, безусловно, поводом для беспокойства». Он призвал продолжить расследование инцидентов.